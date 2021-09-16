Şişli'deki bir iş merkezinde geçen ay meydana gelen olayda iddialara göre, evliliklerinde sorun yaşayan Mahteri B. (46), kocası Ahmet B.'nin işlettiği çay ocağına giderek konuşmak istedi. Konuşma sırasında eşine hakaretlerde bulunan Ahmet B, daha sonra yüzüne tükürülerek darp etti. O anlara çevredekiler de şahit oldu. Polise giderek şikayetçi olan kadın, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı.

Buna rağmen dün akşam da eve gelen Ahmet B., eşine hakaretler yağdırarak bıçakla tehdit etti. Kadın ve kızı ses kayıtlarıyla polise başvurarak yardım talep etti.

"CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA HEPİNİZİ YOK EDERİM"

Dün akşam yaşanan bıçaklı saldırı ve tehditler, çiftin kızları tarafından sesli kaydedildi. Ses kaydında Ahmet B.'nin, "Polis bana ne yapacak? İki dakika giderim. Sabah geri dönerim. Ama cezaevinden çıktıktan sonra hepinizi yok ederim" dediği duyuluyor.



