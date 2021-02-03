Evlilikte ve ilişkide mutluluğun sırlarını Fatih Boyacı anlattı

İlişkide ya da evliliklerimiz de mutlu olmanın en önemli maddelerinden biri kendimiz olmaktır. Bizler ilişkilerimiz de kendimiz olmanın ne olduğunu unutuyoruz. Karşımızdaki kişinin istediği kişi olursak eğer her şeyin çok daha güzel olacağına ve o zaman çok mutlu olacağımıza inanıyoruz, bizi zora sokacak tavizler vermeye başlıyoruz.

Bir süre sonra bu tavizler bizim için taşınamaz hale geliyor ve ilişkide problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Anlaşmazlıklar, tartışmalar, birbirine öfkelenmeler ve kavgalar başlıyor. Bunları yaşamak için en başından olması gerektiği şekilde ilişkiye başlamak gerek, kendimiz olmalıyız, karşımızdakine sevdiklerimizi ya da sevmediklerimizi nezaketli bir dille söylemliyiz.

İnsanlar ilişki başladıktan bir süre sonra güçlü bir şekilde ve yoğun enerji harcayarak birbirlerini değiştirmeye çalışırlar. Bu her iki taraf içinde yorucudur ve kimseye fayda sağlamaz, sadece yok eder.

Bunun yerine insanlar birbirlerine yakınlığın beş öğesi (Onurlandırmak, Güvenmek, İzin vermek, Şükran duymak ve Savunmasızlık) ile yaklaşsalar ilişkileri harikulade bir hal alır ve iki tarafta hem kendinden, hem ilişkiden hem de yaşamdan maksimum oranda zevk alır.

Mutlu ilişki için tavsiyeler:

Her daim kendileri olsunlar, ilişki de oldukları kişiye karşı nezaketli, saygılı, içten, samimi, incinebilir ve şeffaf olsunlar.

Kendilerini sevmekle başlasınlar işe, kendini sevmeden karşındakini ve Dünya’yı sevemezsin. Kendilerine değer versinler, baksınlar, spor yapsınlar, onları mutlu edecek en az birkaç hobi edinsinler.

Bunlar ilişkilerini değiştirmek için atılacak kolay ve hızlı adımlardır.



