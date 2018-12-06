Evren Dinçer kimdir? AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı biyografisi

Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul Üyeliklerinde de bulunan Evren Dinçer, Bugün itibarıyla AK Parti Aksaray Belediye Başkan adayı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Evren Dinçer ismini açıklamasıyla birlikte yeni adayın hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

EVREN DİNÇER KİMDİR?

1981’de Aksaray’da doğan Evren Dinçer, ilk ve orta öğrenimini Aksaray’da tamamladı. Niğde Üniversitesi Aksaray İİBF Fakültesi İşletme Bölümü’nden, mezun oldu. Gazi Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi dalında yüksek lisans derecesi aldı. Ankara Üniversite Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

2006 yılında memuriyet hayatına başlayan Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Personel Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ankara ve Nevşehir Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurul Üyeliklerinde de bulunan Dinçer, birçok STK içerisinde yer aldı. Akademik alanda yayınlanan çeşitli makale ve tebliğleri de bulunan ve evli olan Evren Dinçer, iyi derecede İngilizce bilmektedir.