Magazin Evren Yaşlak'ın yeni yaşında cemiyet hayatı buluştu

Evren Yaşlak'ın yeni yaşında cemiyet hayatı buluştu

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Evren Yaşlak'ın yeni yaşında cemiyet hayatı buluştu

İş insanı Evren Yaşlak yeni yaşını tüm dostlarıyla birlikte kutladı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı doğum günü partisine katılım oldukça yoğundu.

27 Mart 2021, Cumartesi 20:50 Son Güncelleme:
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İş insanı Evren Yaşlak, ablası Evrim Yaşlak ile özel olarak koordine ettiği partide keyifli anlar yaşandı. Yaklaşık 40 özel davetlinin katıldığı parti görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği organizasyon büyük ilgi gördü. 

Evren Yaşlak’ın doğum günü partisinde eski bakanlardan Bülent Akarcalı’da katılan isimler arasındaydı. Birçok ünlü ismin katıldığı organizasyonda Tanju Çolak, Ayça Gürsaçer, Hatice, Aycan Varış, ünlü psikolog Yeşim Akıncı büyük ilgi gördü. 

Doğum gününe katılan diğer isimler şöyle;

Bebek Meyhanesi sahipleri Umut Ken & Ali Narin, Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, Den Den Grup sahibi Tamer Köseoğlu, Songül Estetik sahibi Songül Güney, Kobi Türkiye sahibi Koray Aksu, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Armed Holding sahibi İbrahim Yılmaz, Emirhan Özhan, Mine Şen, Levent Çekiç, Cafer Andıç, Eda Kozat, Doğan Erol, Ecenur Başaran & Ecevit Tükel, Ferhat Göktaşlar, Avukat Atakan Karataş, Avukat Elif Nur Çetinkaya, İlhan Arık, Tuğçe Akdemir, DJ Teo Demir, Ali Günaydın geceye katılan isimler arasındaydı.


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