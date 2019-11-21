Evrim, 500 gündür kayıp

Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü'nde Burhan ile Dilek Atış çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan 3.5 yaşındaki kızları Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde kayboldu. Minik Evrim'in kaybolmasının ardından jandarma komando ekiplerinin yanı sıra JAK, AFAD, UMKE ekipleri aylarca süren arama çalışması yaptı. Dağ, taş, köyde arama yapan ekipleri bir ipucuna ulaşamadı. Aramaların sonlandırılmasının ardından Evrim’in bulunması için çalışmalar adli yönde yürütülüyor.

Tutuklanan anne ve baba serbest bırakılmıştı

Türkiye'nin merak ettiği olayda çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İHA



