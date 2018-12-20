Evsiz adam, ormanda donmak üzereyken bulundu

Bursa'da, sokakta yaşadığı belirtilen 57 yaşındaki Yüksel Gürsoy, ormanlık alanda donmak üzereyken bulunup hastaneye kaldırıldı

20 Aralık 2018, Perşembe 15:31 Son Güncelleme:
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Evsiz adam, ormanda donmak üzereyken bulundu

Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde sokakta yaşadığı ifade edilen Yüksel Gürsoy, soğuk havada ormanda vatandaşlar tarafından hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. 

UMKE tarafından bulunduğu noktadan alınan Gürsoy, Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Gürsoy'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

DHA

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