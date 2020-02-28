Evsiz insanların evcil hayvanlarını tedavi ediyor

Modern toplumda yaşam, bazı insanlar için gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle sokakta yaşayan insanların sayısı da her geçen gün artıyor. ABD'de resmi olarak yarım milyondan fazla evsiz var. California eyaleti ise 151.278 kişiyle en fazla evsizin bulunduğu yer. Neyse ki, muhtaç insanlara yardım edecek iyi kalpli kişiler de var! Stewart Kwane isimli veteriner, kendini 'sokak veterineri' olarak adlandırıyor. Stewart Kwane, 2011'den beri sokak sokak gezerek California'daki evsizlerin evcil hayvanlarını gönüllü olarak tedavi ediyor. 49 yaşındaki Stewart Kwane, 2007'deki ekonomik krizin ardından böyle bir yardım girişimine karar verdi. Hayvanların temel gıda ve ilaç masraflarını karşılayan Kwane, herkesin takdirini kazanıyor.





Dr. Stewart Kwane, her zaman içinde tıbbi malzemeler bulunan çantasını yanında taşıyor. Böylece ihtiyacı olan birini gördüğünde anında müdahale edebiliyor.

Dr.Kwane şimdi dört ayaklı hastaların ihtiyaç duyduğu tüm pahalı ameliyatları kapsayacak şekilde bağış toplamayı amaçlayan bir GoFundMe sayfası da açtı.





Dr.Kwane, 'Kulak enfeksiyonları, pire tedavisi veya aşılar gibi küçük tedavilerin maliyeti 100 dolar civarındayken, tümör çıkarılması veya enfeksiyonlu diş gibi daha ciddi vakalar 1.500 dolar olabiliyor' diyor.





Stewart Kwane yaptığı iş hakkında, 'Sevginin, şefkatin, mücadelenin ve umudun en gerçek hikayelerini yaşadım' diyor.





Doktor Kwane, tam anlamıyla umut dolu. Şimdi sokağa daha fazla veteriner çıkarabilmek için çalışmalara başladı.





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