Şarkı söyleyen evsiz kadının videosu viral oldu

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Amerika'nın Los Angeles eyaletinde, evsiz bir opera sanatçısı olan Emily Zamourka'nın hayatı, çekilen bir video sayesinde tamamen değişti. Metroda Giacomo Puccini'nin 'O mio babbino caro' parçasını seslendiren Zamourka, bu sayede büyük bir anlaşmaya imza atma fırsatı yakaladı.









52 yaşındaki Zamourka'nın kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen videosu, Grammy ödüllerinin tanınan ismi Joel Diamond tarafından da fark edildi.

Silver Blue Records adında düzenlenecek olan bir koleksiyon için Emily Zamourka'ya teklif götürüldüğü iddia edildi.

Emily Zamourka'nın teklifi kabul edip etmediği ise henüz doğrulanamadı.

20 yıl önce Rusya'dan Amerika'ya gelen Zamourka'ya sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı.

Bu sayede, Zamourka'nın metrodan kurtulması için 59 bin dolardan fazla para topladı.



