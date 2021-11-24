EVVABİN NAMAZI NASIL VE NE ZAMAN KILINIR?

Evvabin namazı akşam namazı sonrasında kılınması gereken bir namazdır. Evvabin namazı toplam 6 rekat olarak kılınması gereken bir namazdır. Tek seferde 6 rekat ya da 2şerli şekilde 3 seferden 6 rekat kılmak mümkündür. Evvabin namazı şu şekilde kılınır:

1.Rekat: İlk olarak 'Niyet ettim Allah rızası için altı rekat evvabin namazı kılmaya' şeklinde niyet edilir. Niyetten sonra 'Allah-u Ekber' denerek eller bağlanarak evvabin namazına başlanır. İlk olarak Subhaneke okunur ve daha sonra besmele çekerek ardından Fatiha suresi okunur. Arkasından Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rükudan sonra secdeye gidilir, secdeden doğrulur ve tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve sonrasında ikinci rekata geçilir.

2.Rekat: Besmele çekip Fatiha suresi okunarak evvabin namazının ikinci rekatı kılınmaya başlanır. Sonra Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rüku'nun ardından secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. İkinci rekat oturuşunda Ettahiyyatu okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3.Rekat: Besmele çekere Fatiha okunur ve ardından Kur'an'dan bir sure okunarak rükua gidilir. Sonra secdeye gidilir ve doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve dördüncü rekata geçilir.

4.Rekat: Besmele çekilir ve sonrasında Fatiha ile Kur'an'dan bir sure okunur. Sonrasında secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. Daha sonra oturulur ve Ettehiyyatu okunur ve beşinci rekat için ayağa kalkılır.

5.Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha, ardından Kur'an'dan bir sure okunur. Secdeye gidilir ve secdeden kalkıldıktan sonra tekrar secdeye gidilir. Daha sonra son rekata geçmek için ayağa kalkılır ve 6.rekata geçilir.

6.Rekat: Besmele çekilerek Fatiha suresi ve arkasından Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'nun ardından secdeye gidilir ve oturulur. Tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Son oturuşta Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. Son olarak sağa ve sola 'Es selamu aleyküm ve rahmet'ullak' diyerek selam verilir ve evvabin namazı tamamlanır.

EVVABİN NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazına müteakiben kılınan evvabin namazı toplam 6 rekat olarak kılınmaktadır. Evvabin namazının tek seferde 6 rekat ya da ikişerli şekilde üç seferden 6 rekat kılınması gerekmektedir. Evvabin namazını kişiler istedikleri şekilde akşam namazından sonra kılabilmektedir.

EVVABİN NAMAZINDA HANGİ SURELER VE DUALAR OKUNUR?

Evvabin namazında okunan sureler ve dualar birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Toplam 6 rekat olarak kılınan evvabin namazı akşam namazından sonra kılınan bir nafile namazıdır. Evvabin namazında ilk rekatta fatiha duası ve zammı bir sure okunur daha sonra rüku ve secde yapılır. İkinci rekatta yine fatiha ve zammı bir sure okunur rüku ve secde yapıldıktan sonra oturularak Ettahiyyatu okunur. Eğer evvabin namazı ikişerli şekilde kılınacaksa burada Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra selam vererek aynı işlem üç kez daha tekrarlanarak evvabin namazı 6 rekata tamamlanır. Eğer evvabin namazı tek seferde 6 rekat olarak kılınırsa oturmadan önce 6 rekat aynı şekilde tamamlanır ve 6.rekattan sonra oturunce Ettahiyyatu, Allhümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra sağa ve sola 'Es selamu aleykü ve rahmet'ullah' selamı verilerek evvabin namazı tamamlanır. Evvabin namazının akşam namazında müteakiben kılınması gerekmektedir.



