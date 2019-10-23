Acun Ilıcalı, 'Survivor'ın ardından dünyaca ünlü yarışma Exatlon'un Türkiye'de çekileceğini duyurmuştu.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Acun Ilıcalı, 'Exatlon'u YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunacağını açıkladı.

YouTuberlar yarışacak

Ilıcalı, "Exatlon'u Türkiye'de çekeceğiz ve efsane YouTuberlar yarışacak. O Ses Türkiye, Survivor ve MasterChef'le TV8'in yayın akışı dolu olduğu için yer yok. TV8'de yayınlamayacağız. Güzel isimler var. Çocuklar çok enerjik. Olağanüstü ses getirecek bir projeye doğru gidiyoruz. Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak sunucu olacak" dedi.

Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı 'Exatlon' yarışması ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde yayınlanıyor.

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren yarışmada; Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda mücadele ediyor.



