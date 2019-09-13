Eximbank faiz düşürdü
Türk Eximbank KOBİ'lere yönelik verilen kredilerde faiz indirimine gitti.
Türk Eximbank, finansmana erişimde ihracatçılara yönelik yeni uygulamalar açıkladı.
Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada ihracat kredilerinde aşağıdaki yeni uygulamalara yer verildi:
İhracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle %10,65’e düşürüldü.
EKONOMİ DEĞER KREDİSİ FAİZLERİ 2 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ
Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF)’nun garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE+%2,00 ve 48 ay için TÜFE+%2,50 seviyesine düşürüldü. Böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapılmış oldu.
ORTA-UZUN VADELİ KREDİ KULLANDIRIMLARININ HIZLANMASI BEKLENİYOR
İhracata yönelik,
-İşletme sermayesi kredisinde 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vadeli
-Yatırım kredisinde ise azami 3 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıla kadar vadeli finansman imkanları ihracatçılarımızın hizmetinde olup kredi kullandırımlarının önümüzdeki aylarda hızlanması beklenmektedir.