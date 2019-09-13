Eximbank faiz düşürdü

Türk Eximbank, finansmana erişimde ihracatçılara yönelik yeni uygulamalar açıkladı.

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamada ihracat kredilerinde aşağıdaki yeni uygulamalara yer verildi:

İhracatçı KOBİ’lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faizi yaklaşık 1 puan indirimle %10,65’e düşürüldü.

EKONOMİ DEĞER KREDİSİ FAİZLERİ 2 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF)’nun garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranları 36 ay için TÜFE+%2,00 ve 48 ay için TÜFE+%2,50 seviyesine düşürüldü. Böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapılmış oldu.

ORTA-UZUN VADELİ KREDİ KULLANDIRIMLARININ HIZLANMASI BEKLENİYOR

İhracata yönelik,

-İşletme sermayesi kredisinde 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vadeli

-Yatırım kredisinde ise azami 3 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıla kadar vadeli finansman imkanları ihracatçılarımızın hizmetinde olup kredi kullandırımlarının önümüzdeki aylarda hızlanması beklenmektedir.