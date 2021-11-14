Türkiye Hoparlörün içinden çıktı! Tam 2 bin 570 adet!

Hoparlörün içinden çıktı! Tam 2 bin 570 adet!

Türkiye

Hoparlörün içinden çıktı! Tam 2 bin 570 adet!

İstanbul'da ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldıkları şahsı Fatih İlçesi'nden bindiği taksiyi Silivri İlçesi'ne doğru takip etmeye başladı. Şüphelinin hoparlörün içerisine gizlediği 2 bin 570 adet extacy hap ele geçirildi

14 Kasım 2021, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satma hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu İ.G. yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan hoparlörün içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin 570 adet extacy hap ele geçirildi. İ.G, Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.



SİLİVRİ'YE DOĞRU TAKİP EDİLMEYE BAŞLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) yabancı uyruklu İ.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli İ.G.'nin Fatih İlçesi'nden bindiği taksiyi Silivri İlçesi'ne doğru takip etmeye başladı.

Takip esnasında taksinin Silivri istikametinden Şişli istikametine dönüş yaptığı görüldü. JASAT ekipleri, takip edilmemek için farklı güzergâhları kullanan İ.G.'nin takibini bırakmadı. Şüpheli Şişli'de elinde poşet ile taksiden ininceye kadar takip edildi. Taksiden indikten sonra sokağa girip yürümeye başlayan İ.G. kıskıvrak yakalandı.

2 BİN 570 ADET EXTACY HAP ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli İ.G.nin üzerinde yapılan aramada seyyar hoparlörün içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan 2 bin 570 adet extacy hap piyasaya sürülemeden ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.G, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yollar iyileşti sürücüler aynı
Hakan Çelik
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Milli maç
Rauf Tamer
Banu Şen
8 bin yıllık miras: Nilüfer
Banu Şen
Şirin Sever
Çünkü kadın öldürmek kolay, niye yapmasınlar?!
Şirin Sever
Erkut Can
Zincirin bir halkası yoktu
Erkut Can
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'da seçim için sandık başına gitti