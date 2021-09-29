Exxen maç paketi üyeliği ücretleri, tercihe göre, 24,90 TL ile 59,80 TL arasında değişebiliyor. Kullanıcılar, platformun resmi sitesinden yapabilecekleri başvuru ile kolaylıkla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyebilecekleri üyeliklerini oluşturabiliyor. İşte, ExxenSpor Şampiyonlar Ligi paket ücretleri ve adım adım Exxen maç paketi üyeliği

EXXEN MAÇ PAKETİ ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?

Exxen maç paketi üyeliği almak için ilk olarak exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada yer alan "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi girin. Ardından açılan ekranda ilgili bölümlere şifre ve telefon numarası girin. Sonrasında üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın. Bir sonraki aşamada ise "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında yer alan "İncele" bölümüne tıklayın. Açılan ekranda, reklamsız ve reklamlı seçeneklerinden birini tercih edin. Ancak burada akıldan çıkarılmaması gereken bir konu var ki, EXXENSPOR kampanyası kapsamına dahil olabilmek için aylık veya tek maçlık bir üyelik yapılamıyor. Burada tercihinizin, sezonluk paketlerden birisi olması gerekiyor. Haliyle tüm işlemler tamamlandığında 12 aylık bir taahhüt imzalamış oluyorsunuz. Bu kapsamda fiyatlandırma da caymalı, reklamlı, reklamsız olmak üzere farklı şekillerde yapılıyor.

EXXENSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ PAKET ÜCRETLERİ