Exxen maç paketi üyeliği nasıl alınır? ExxenSpor Şampiyonlar Ligi paket ücretleri
Exxen maç paketi üyeliği, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının başlamasıyla popülaritesini artırdı. Dijital yayın platformu Exxen haziran ayında attığı imza ile Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere üç ligin yayıncılığını 3 seneliğine almıştı. Peki, Exxen maç paketi üyeliği nasıl alınır? İşte, ExxenSpor Şampiyonlar Ligi paket ücretleri…
29 Eylül 2021, Çarşamba 16:24 Son Güncelleme:
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Exxen maç paketi üyeliği ücretleri, tercihe göre, 24,90 TL ile 59,80 TL arasında değişebiliyor. Kullanıcılar, platformun resmi sitesinden yapabilecekleri başvuru ile kolaylıkla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izleyebilecekleri üyeliklerini oluşturabiliyor. İşte, ExxenSpor Şampiyonlar Ligi paket ücretleri ve adım adım Exxen maç paketi üyeliği
EXXEN MAÇ PAKETİ ÜYELİĞİ NASIL ALINIR?
- Exxen maç paketi üyeliği almak için ilk olarak exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada yer alan "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi girin.
- Ardından açılan ekranda ilgili bölümlere şifre ve telefon numarası girin. Sonrasında üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
- Bir sonraki aşamada ise "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında yer alan "İncele" bölümüne tıklayın.
- Açılan ekranda, reklamsız ve reklamlı seçeneklerinden birini tercih edin. Ancak burada akıldan çıkarılmaması gereken bir konu var ki, EXXENSPOR kampanyası kapsamına dahil olabilmek için aylık veya tek maçlık bir üyelik yapılamıyor. Burada tercihinizin, sezonluk paketlerden birisi olması gerekiyor. Haliyle tüm işlemler tamamlandığında 12 aylık bir taahhüt imzalamış oluyorsunuz. Bu kapsamda fiyatlandırma da caymalı, reklamlı, reklamsız olmak üzere farklı şekillerde yapılıyor.
EXXENSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ PAKET ÜCRETLERİ
- Exxen tarafından yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 lira karşılığında izlenebilecek.
- Exxen + Spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 TL’den sunuluyor.
- Exxen + Spor paketini reklamsız seçeneği ise ayda 44.80 TL’den izlenebiliyor.
- Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamlı 49,80 TL,
- Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket reklamsız ise 59,80 TL olarak açıklandı.
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