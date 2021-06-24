Exxen ve Saran Group'tan dev iş birliği! Şampiyonlar Ligi...
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı EXXEN oldu.
24 Haziran 2021, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı.
Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN’de olacak.
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