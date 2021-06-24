Futbol Exxen ve Saran Group'tan dev iş birliği! Şampiyonlar Ligi...

Exxen ve Saran Group'tan dev iş birliği! Şampiyonlar Ligi...

Futbol

Exxen ve Saran Group'tan dev iş birliği! Şampiyonlar Ligi...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı EXXEN oldu.

24 Haziran 2021, Perşembe 16:52 Son Güncelleme:
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Saran Group; UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı. Saran Group, bu üç ligin Türkiye’deki yayını için Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşmaya vardı. 

Canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 sezon boyunca EXXEN’de olacak.

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