Magazin Exxen’e nasıl üye olunur? Exxen aylık ve yıllık ücreti ne kadar?

Exxen’e nasıl üye olunur? Exxen aylık ve yıllık ücreti ne kadar?

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Exxen’e nasıl üye olunur? Exxen aylık ve yıllık ücreti ne kadar?

Exxen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye’deki yeni yayıncısı oldu. Bu heyecan verici gelişmenin ardından futbolseverler, Exxen’e nasıl üye olunur? Exxen aylık ve yıllık ücreti ne kadar? araştırması yapmaya başladı…

24 Haziran 2021, Perşembe 17:35 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin yeni dijital platformu Exxen, yayınladığı eğlenceli ve kaliteli içeriklerin yanı sıra şimdi de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı oldu. Bu haberin ardından en çok merak edilen konularda haliyle Exxen aylık ve yıllık ücreti ile EXXEN’e nasıl üye olunacağı oldu…

EXXEN AYLIK VE YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen’de programları reklamlı ve reklamsız izleme seçenekleri bulunuyor.

Reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık ücret 9,90 TL iken, reklamsız üyelik ücreti ise 19,90 TL.

Exxen yıllık ücretleri ise, reklamlı üyelik fiyatı 99,90 TL iken, yıllık reklamsız üyelik 199,90 TL.

EXXEN’E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen’e üye olmak için exxen.com/tr adresinden “Üye Ol” seçeneğine tıklayıp istenilen bilgilerin girilmesi yeterli oluyor.

EXXEN'DE YAYINLANAN PROGRAMLAR

Diziler

  • 2021-: Sihirli Annem
  • 2021-: Şeref Bey
  • 2021-: Olağan Şüpheliler
  • 2021-: Hükümsüz
  • 2021-: Gibi
  • 2021-: Öğrenci Evi
  • 2021-: Yetiş Zeynep
  • 2021-: Vahşi Şeyler
  • 2021-: İşte Bu Benim Masalım

Programlar

  • 2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)
  • 2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)
  • 2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)
  • 2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)
  • 2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)
  • 2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)
  • 2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)
  • 2021-: Sürprizimiz Var
  • 2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)
  • 2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)
  • 2021-: Buraların Yabancısıyız
  • 2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)
  • 2021-: Kaçış (Alper Rende)
  • 2021-: Survivor Seçmeler

Yarışma

  • 2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)
  • 2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)
  • 2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)
  • 2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)
  • 2021-: Ayak Tenis
  • 2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Güldürü

  • 2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)
  • 2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)
  • 2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

  • 2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler

  • 2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları
  • 2021-: Süper 1 Takım


 

 

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