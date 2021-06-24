Exxen’e nasıl üye olunur? Exxen aylık ve yıllık ücreti ne kadar?

Türkiye’nin yeni dijital platformu Exxen, yayınladığı eğlenceli ve kaliteli içeriklerin yanı sıra şimdi de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı oldu. Bu haberin ardından en çok merak edilen konularda haliyle Exxen aylık ve yıllık ücreti ile EXXEN’e nasıl üye olunacağı oldu…

EXXEN AYLIK VE YILLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen’de programları reklamlı ve reklamsız izleme seçenekleri bulunuyor.

Reklamlı olarak yayınlanan içerikler için aylık ücret 9,90 TL iken, reklamsız üyelik ücreti ise 19,90 TL.

Exxen yıllık ücretleri ise, reklamlı üyelik fiyatı 99,90 TL iken, yıllık reklamsız üyelik 199,90 TL.

EXXEN’E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen’e üye olmak için exxen.com/tr adresinden “Üye Ol” seçeneğine tıklayıp istenilen bilgilerin girilmesi yeterli oluyor.

EXXEN'DE YAYINLANAN PROGRAMLAR

Diziler

2021-: Sihirli Annem

2021-: Şeref Bey

2021-: Olağan Şüpheliler

2021-: Hükümsüz

2021-: Gibi

2021-: Öğrenci Evi

2021-: Yetiş Zeynep

2021-: Vahşi Şeyler

2021-: İşte Bu Benim Masalım

Programlar

2021-: Pişti (Beyazıt Öztürk & İbrahim Büyükak)

2021-: @Enis Arıkan (Enis Arıkan)

2021-: Kirli Çamaşırlar (Orkun Işıtmak)

2021-: Zeynep Bastık ve Konukları (Zeynep Bastık)

2021-: Katarsis (Gökhan Çınar)

2021-: Garaj (Doğan Kabak & Ferhat Albayrak)

2021-: Akıl Oyunları (Kıvanç ve Burak)

2021-: Sürprizimiz Var

2021-: Nasıl Zayıflarım? (Çağan Atakan Arslan & Türev Uludağ)

2021-: Astrolojik Şifreler (Hande Kazanova & Dinçer Güner)

2021-: Buraların Yabancısıyız

2021-: Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları (Tugay İnanoglu)

2021-: Kaçış (Alper Rende)

2021-: Survivor Seçmeler

Yarışma

2021-: Masterchef Junior (Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna & Somer Sivrioğlu)

2021-: Next Top Model (Burcu Esmersoy)

2021-: Fight Club (Bilgehan Demir)

2021-: O Adam Oldun Mu? (Ali Biçim & Mesut Can Tomay)

2021-: Ayak Tenis

2021-: Şanslı Mı Şanssız Mı? (Orkun Işıtmak)

Güldürü

2021-: Tolgshow Filtresiz (Tolga Çevik)

2021-: Konuşanlar (Hasan Can Kaya)

2021-: Sesli Güldüm (Ezo Sunal)

Belgesel

2021-: 2008 Milli Takım Hikayesi (Fatih Terim)

Çizgi Dizi ve Filmler

2021-: Kral Şakir: Mikrop Avcıları

2021-: Süper 1 Takım



