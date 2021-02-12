Exxen'in yeni dizisi 'Olağan Şüpheliler'in afişi yayınlandı
Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen’ın başrollerini paylaştığı 'Olağan Şüpheliler' dizisinin afişi yayınlandı. Yakında dijital platform Exxen’de yayınlanmaya başlayacak olan dizinin detaylarına göz atalım.
12 Şubat 2021, Cuma 13:48 Son Güncelleme:
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Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini ise; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu'nun paylaştığı, "Olağan Şüpheliler" dizisinin çekimleri devam ediyor. Şubat sonunda yayınlanması beklenen dizinin afişi görücüye çıktı.
'Olağan Şüpheliler' dizisi konusu
Exxen'de çok yakında yayınlanmaya başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor 'Olağan Şüpheliler' dizisi 3 ev hanımının cinayet işlemesi sonrası yaşanan olayları ele alacak.
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