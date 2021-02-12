Yapımcılığını 1441 Productions'un üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı, başrollerini ise; Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Yasemin Kay Allen, Berk Hakman, Pamir Pekin, Beril Pozam, Feyyaz Gümüş ve Aylin Veziroğlu'nun paylaştığı, "Olağan Şüpheliler" dizisinin çekimleri devam ediyor. Şubat sonunda yayınlanması beklenen dizinin afişi görücüye çıktı.

'Olağan Şüpheliler' dizisi konusu

Exxen'de çok yakında yayınlanmaya başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor 'Olağan Şüpheliler' dizisi 3 ev hanımının cinayet işlemesi sonrası yaşanan olayları ele alacak.



