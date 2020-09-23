Dünya Eyfel Kulesi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı

Eyfel Kulesi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı

Dünya

Eyfel Kulesi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

23 Eylül 2020, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Yerel televizyon kanalı BMF Paris'te yer alan habere göre tahliye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin yetkilileri arayarak bomba ihbarı yapmasının ardından gerçekleşti. Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.

Bomba imha ekipleri alanı tarıyor 

Fransız polisine yapılan Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı, kenti alarma geçirdi. Kulenin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Eyfel Kulesi boşaltıldı. Çevre yollar trafiğe kapatılırken, bomba imha ekipleri de alanda çalışma başlattı.

İlgili Haberler
"Ben İsa Peygamber'im" diyen ve binlerce müridi olan kişi gözaltına alındı




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hazreti Ali
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Ben İsa Peygamber'im" diyen ve binlerce müridi olan kişi gözaltına alındı