Eyfel Kulesi bomba alarmı nedeniyle boşaltıldı
Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.
23 Eylül 2020, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
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Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi. Yerel televizyon kanalı BMF Paris'te yer alan habere göre tahliye, kimliği henüz bilinmeyen bir kişinin yetkilileri arayarak bomba ihbarı yapmasının ardından gerçekleşti. Polisler çevredeki yolları kordon altına aldı.
Bomba imha ekipleri alanı tarıyor
Fransız polisine yapılan Eyfel Kulesi'ndeki bomba ihbarı, kenti alarma geçirdi. Kulenin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Eyfel Kulesi boşaltıldı. Çevre yollar trafiğe kapatılırken, bomba imha ekipleri de alanda çalışma başlattı.
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