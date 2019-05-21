Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi Eyfel Kulesi'ne tırmanırken görüldükten sonra kule ve çevresi boşaltılmıştı.

Eyfel Kulesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada insanlardan bir sonraki bildirime kadar ziyaretlerini ertelemeleri istenmişti.

6 SAAT BOYUNCA ASILI KALDI

Yerel saatle 16.00'da 324 metre yükseklikteki kulenin üçüncü katına tırmanan adam, saat 22.00'de itfaiyeciler tarafından indirildi.

6 saat boyunca Eyfel Kulesi'nde asılı kalan adamın tırmanma nedeni henüz bilinmiyor.

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PARİS (İHA)