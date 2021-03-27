Türkiye Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı

Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı

Türkiye

Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen DEAŞ üyesi yakalandı

Denizli’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yakalanan eyleme hazırlandığı değerlendirilen örgüt üyesi tutuklandı.

27 Mart 2021, Cumartesi 19:47 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi M.Ç’nin (30) kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Eylem hazırlığı yaptığı belirlenen M.Ç, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada aralarında patlayıcı yapımına ilişkin bilgilerin de bulunduğu dijital belgeler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA

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