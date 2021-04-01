Eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan, örgütün "yalnız kurt" eylemcisi olduğu yönünde istihbari bilgilere ulaşılan Irak uyruklu M.S.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, eylem yapma hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu M.S.J. ile 2015'te Irak'ta DEAŞ'ın finans kaynaklarından "Zekat Divanı" isimli yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Y.G.A.A'yı operasyonla yakalamıştı.

Örgütün "yalnız kurt" eylemcisi olduğu değerlendirilen zanlı M.S.J'nin, terör örgütü mensuplarınca geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen saldırıdan ilham aldığı ve iletişim programlarında oluşturulan gruplarda Belçika'nın başkenti Brüksel'de yeni bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğu yönündeki yazışmaları ve görselleri ortaya çıkarılmıştı.

Irak'taki iş yerlerinden "örgütün korkutucu gücü"nden yararlanarak zorla para aldığı görüntülere ulaşan ekiplerce kriminal eşleştirmeler sonucu eşkali belirlenerek yakalanan Irak uyruklu Y.G.A.A. da işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

AA