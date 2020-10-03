Türkiye Eylem hazırlığındaki terörist üzerinde ’EYP’ ile yakalandı

Eylem hazırlığındaki terörist üzerinde ’EYP’ ile yakalandı

Türkiye

Eylem hazırlığındaki terörist üzerinde ’EYP’ ile yakalandı

Şırnak’ta, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan Demokratik Gençlik Harekatı’nda (DGH) yer alan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist M.A., el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalandı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 20:03 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Silopi ilçesinde terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH içerisinde yer aldığı tespit edilen terörist M.A., 1 Ekim günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlenirken, üzerinde yapılan aramada el yapımı patlayıcı bulundu.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan terörist M.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

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