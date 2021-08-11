Eylem Şenkal: Çocuğun yeteneğini genlerinden yakalıyoruz

Salgın döneminde bağışıklığını yüksek tutmak isteyen eski manken Eylem Şenkal, bir sağlık merkezinde ozon tedavisi gördüğünü söyledi. Eylem Şenkal, “Maske taktığımız için ciğer kapasitemiz düşüyor, aynı nefesi alıp veriyoruz. Bu tedaviyle hem enerjimiz hem de bağışıklığımız yükseliyor” dedi.

Şenkal, ayrıca gen testiyle covid için risk taşıyıp taşımadığının da anlaşıldığını belirtirken, yeni geliştirilen yöntemlerle ailelerin, çocuklarının potansiyel yeteneklerini ortaya çıkardıklarını anlattı.

Ailelerin, çocuklarının, kariyer, eğitim ve spor alanındaki yeteneklerini keşfetmek için çok yorulduklarını ve maddi olarak yıprandıklarını belirten Eylem Şenkal şöyle konuştu:

"Aileler çocuklarını çeşitli sanat ve spor aktivitelerine gönderiyorlar. Çocuk nereye gideceğini şaşırıyor, aile de çocuktaki o yeteneğini bulabilmek için her branşa gönderip yeteneği bulmak için bir sürü para döküyor.”





“Biz çocukların genlerine bakıp ‘bu alana boşuna yatırım yapıp, çocuğunuzu yormayın. Ya da spor yapsın ama profesyonel spor yapamaz’ diyoruz.”





"Genetik testinden çocuğun özel yetenekleri olup olmadığına bakıp ona göre yönlendiriyoruz, çocuk da tükenmiyor, tükenmişlik sendromuna girmiyor ve stres olmuyor. Neye yeteneği var, akademik düzeyde başarısı gelecek mi? Bundan görüyoruz."



