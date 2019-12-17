Eylem Yıldız ve Ayşe Tufan uzlaşamadı

Avukat Eylem Yıldız, oğlu Ali Erim'in babası İbrahim Toraman'dan boşanma sürecinde, arkadaşı Ayşe Tufan ile gerginlik yaşamıştı. Tufan, arkadaşı Yıldız'a, kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla dava açmıştı. Yıldız, 8 bin lira para cezası almıştı.

“Katiyen onunla uzlaşmam”

Yıldız karara itiraz edince, dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İncelenen dosya, tarafların uzlaşmadığı belirtilerek yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ayşe Tufan, "Katiyen onunla uzlaşmam" dedi. Böylece bir kez daha ikili arasında uzlaşma sağlanamadı.

“Kocalarınıza sahip çıkın”

Eylem Yıldız, 2014'te evlendiği İbrahim Toraman'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmıştı. Geçtiğimiz yıl adliyede görevli olan arkadaşı Ayşe Tufan'ın yanına giden Yıldız, herkesin içinde "Bu kadına güvenmeyin, kocalarınıza sahip çıkın" diye bağırmıştı



