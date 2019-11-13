Eylemciler polise ateşli ok fırlattı

Hong Kong'da bir süredir devam eden ve geçen hafta bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle şiddetlenen protestolar sürüyor.

Görüntülerde, eylemcilerden birinin çakmakla okun ucundaki maddeyi ateşe verdiği, diğer eylemcinin ise oku polise doğru fırlattığı görüldü.

Mancınık ile kiremit fırlattılar

Daha önce de eylemcilerin polise mancınık ile kiremit fırlattığı kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bambu kerestelerinden inşa ettikleri mancınık iskelesiyle polise kiremit attığı görülmüştü.

#olayıngçmişi

Hong Kong yönetimi, "Şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.





Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.





Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.





Bugüne dek 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong ekonomisi yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde küçülerek, kentin son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.





Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar artmış ve şiddet olaylarında artış olduğu görülüyor.

Bu ayın başında üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Chow gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci oldu.





Hong Kong polisi, gösterilerin 9. ayında ilk kez dün protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralandı.





Resmi rakamlara göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.



