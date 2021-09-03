Hem kiracılar hem de ev sahipleri kira artış oranlarını da etkileyen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. Sabah saatlerinde TÜİK beklenen verileri açıkladı ve merak edilen birçok soru yanıtını bulmuş oldu. İşte, Eylül 2021 kira artış oranı ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin detaylar…

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verileri 3 Eylül Cuma günü saat 10.00’da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,12 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 19,25 oldu. Fiyatı en çok artan ürünler kabak, limon ve salatalık olurken, fiyatı en çok düşen ürünler patates, domates ve çocuk tişörtü oldu.

EYLÜL 2021 KİRA ARTIŞ ORANI

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Geçtiğimiz yıl hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı kapsamında, kira zamlarının Üretici Fiyat Endeksi değil Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre planlanmasına karar verilmişti.

Ağustos ayında enflasyon yıllık yüzde 19,25 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15,78 rakamı ortaya çıktı.

Eylül 2021 kira artış oranı yüzde 15, 78 oldu.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli Zam oranı Zam bedeli Zamlı kira bedeli

1000 TL 15,78 157 TL 1.157 TL

2000 TL 15,78 315 TL 1.315 TL

3000 TL 15,78 473 TL 3.473 TL

4000 TL 15,78 631 TL 4.631 TL

5000 TL 15,78 789 TL 5. 789 TL



