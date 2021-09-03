Ekonomi Eylül 2021 kira artış oranı: İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları ve kira artış oranı
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Eylül 2021 kira artış oranı: İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları ve kira artış oranı

Ekonomi

Eylül 2021 kira artış oranı: İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları ve kira artış oranı

Eylül 2021 kira artış oranı, Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. TÜFE, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,12 arttı, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 19,25 oldu. İşte, Ağustos ayı enflasyon rakamları ve Eylül 2021 kira artış oranı…

03 Eylül 2021, Cuma 11:12 Son Güncelleme:
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Hem kiracılar hem de ev sahipleri kira artış oranlarını da etkileyen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını merakla bekliyordu. Sabah saatlerinde TÜİK beklenen verileri açıkladı ve merak edilen birçok soru yanıtını bulmuş oldu. İşte, Eylül 2021 kira artış oranı ve Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin detaylar…

AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon verileri 3 Eylül Cuma günü saat 10.00’da açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,12 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 19,25 oldu. Fiyatı en çok artan ürünler kabak, limon ve salatalık olurken, fiyatı en çok düşen ürünler patates, domates ve çocuk tişörtü oldu.

EYLÜL 2021 KİRA ARTIŞ ORANI

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Geçtiğimiz yıl hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı kapsamında, kira zamlarının Üretici Fiyat Endeksi değil Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre planlanmasına karar verilmişti. 

Ağustos ayında enflasyon yıllık yüzde 19,25 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15,78 rakamı ortaya çıktı.

Eylül 2021 kira artış oranı yüzde 15, 78 oldu.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli  Zam oranı   Zam bedeli   Zamlı kira bedeli

1000 TL                   15,78         157 TL         1.157 TL

2000 TL                    15,78         315 TL         1.315 TL

3000 TL                   15,78         473 TL         3.473 TL

4000 TL                   15,78         631 TL         4.631 TL

5000 TL                   15,78         789 TL         5. 789 TL


 

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