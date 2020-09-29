Ekonomi Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de yapılacak

Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de yapılacak

Ekonomi

Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

29 Eylül 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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