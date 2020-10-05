Eylül ayı İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bugün yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerininin bugün yapılacağını duyurdu.
05 Ekim 2020, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. Ödemeleri vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
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