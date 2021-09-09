Eylül ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Mevsiminde doğal yollarla yetişemeyen meyve ve sebzelerin yetişebilmesi için hormon takviyeleri, pestisleri ve farklı üretim teknikleriyle dört mevsim marketlerde kolaylıkla her türlü sebze ve meyveyi bulabiliyoruz. Bu büyük bir konfor olabilir ancak mevsiminde meyve ve sebzelere odaklanarak doğayı destekleyebilir, sağlığınız için büyük bir fayda sağlayabilirsiniz.

Eylül ayı geldi, sonbahar mevsiminde hangi meyve ve sebzeler tüketilmelidir? Sonbahar meyveleri nelerdir?

Yeşil Düşünce Derneği tarafından hazırlanan takvim eylül ayı meyve ve sebzelerini, hangi mevsimde neleri yememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve öneride bulunuyor:

“Eylül’de yaz ürünleri son meyvelerini olgunlaştırıp dökerken, bahçelerde ve evlerde kış hazırlıkları da tamamlanmaya başlıyor. Siz de mevsiminde yetişenlerin tadını çıkarabilir, kış hazırlıklarınızı tamamlayarak bu lezzetleri saklayabilirsiniz.”

DOĞAYI VE DOĞAL OLANI KORUMAK İÇİN

Doğayı ve doğal olanı korumak, zehirsiz gıdaya ulaşmak, sağlıklı olmak, yerel küçük üreticileri desteklemek, evinizin ekonomisini korumak ve karbon ayak izini düşürmek için mevsiminde beslenmek en basit çözüm.

Ayrıca, mevsiminde yetişmemiş meyve-sebze, doğa şartlarıyla işbirliği yapılarak değil, doğayla mücadele ederek üretildiğinden, üretiminde hibrid tohum, böcek ilacı ve kimyasal gübre kullanım oranı yükseliyor. İşte sonbahar meyve ve sebzeleri

EYLÜL AYI SEBZELERİ

Mantar

Patlıcan

Mısır

Biberiye

Kırmızı biber

Pazı

Barbunya

Kabak

Dolmalık biber

Fındık

EYLÜL AYI MEYVELERİ

Karpuz

Kavun

Mürdüm eriği

Üzüm

İncir



