Egzersiz & Diyet Eylül ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Eylül ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Egzersiz & Diyet

Eylül ayında hangi sebze ve meyveler tüketilmeli?

Doğayı ve doğal olanı korumak için mevsiminde meyve ve sebze tüketmek oldukça önemlidir. Kendi sağlığınız için organik yetiştiriciliği destekleyerek doğru zamanda doğru meyve ve sebze tüketmelisiniz. İşte sonbahar meyveleri ve sonbahar sebzeleri

09 Eylül 2021, Perşembe 18:01 Son Güncelleme:
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Mevsiminde doğal yollarla yetişemeyen meyve ve sebzelerin yetişebilmesi için hormon takviyeleri, pestisleri ve farklı üretim teknikleriyle dört mevsim marketlerde kolaylıkla her türlü sebze ve meyveyi bulabiliyoruz. Bu büyük bir konfor olabilir ancak mevsiminde meyve ve sebzelere odaklanarak doğayı destekleyebilir, sağlığınız için büyük bir fayda sağlayabilirsiniz.

Eylül ayı geldi, sonbahar mevsiminde hangi meyve ve sebzeler tüketilmelidir? Sonbahar meyveleri nelerdir?

Yeşil Düşünce Derneği tarafından hazırlanan takvim eylül ayı meyve ve sebzelerini, hangi mevsimde neleri yememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve öneride bulunuyor:

“Eylül’de yaz ürünleri son meyvelerini olgunlaştırıp dökerken, bahçelerde ve evlerde kış hazırlıkları da tamamlanmaya başlıyor. Siz de mevsiminde yetişenlerin tadını çıkarabilir, kış hazırlıklarınızı tamamlayarak bu lezzetleri saklayabilirsiniz.”

DOĞAYI VE DOĞAL OLANI KORUMAK İÇİN

Doğayı ve doğal olanı korumak, zehirsiz gıdaya ulaşmak, sağlıklı olmak, yerel küçük üreticileri desteklemek, evinizin ekonomisini korumak ve karbon ayak izini düşürmek için mevsiminde beslenmek en basit çözüm.

Ayrıca, mevsiminde yetişmemiş meyve-sebze, doğa şartlarıyla işbirliği yapılarak değil, doğayla mücadele ederek üretildiğinden, üretiminde hibrid tohum, böcek ilacı ve kimyasal gübre kullanım oranı yükseliyor. İşte sonbahar meyve ve sebzeleri

EYLÜL AYI SEBZELERİ

  • Mantar
  • Patlıcan
  • Mısır
  • Biberiye
  • Kırmızı biber
  • Pazı
  • Barbunya
  • Kabak
  • Dolmalık biber
  • Fındık

EYLÜL AYI MEYVELERİ

  • Karpuz
  • Kavun
  • Mürdüm eriği
  • Üzüm
  • İncir


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