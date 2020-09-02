Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Eylül ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Eylül ayı sebze ve meyveleri...

Mantar

Pazı

Mısır

Patlıcan

Kabak

Kırmızı biber

Dolmalık biber

Barbunya

Mürdüm eriği

Kavun

İncir

Üzüm

Fındık

Karpuz



