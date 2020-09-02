Yemek Eylül ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Eylül ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Yemek

Eylül ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz?

Mevsiminde meyve ve sebze tüketimi hem sağlık hem de doğru beslenme açısından oldukça önemli. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de sebze ve meyvelerin lezzeti ve besin değerlerinden yüksek oranda faydalanmak için mevsimine uygun besinleri tercih etmek gerekiyor. Peki, Eylül ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz merak ediyorsanız "Eylül ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz" haberimize bir göz atın.

02 Eylül 2020, Çarşamba 17:58 Son Güncelleme:
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Her ayın iklim şartlarına göre sebze ve meyvesi değişiklik gösterdiği için hangi ayda hangi sebze ve meyve olduğunu bilmemiz gerekir. Yüksek oranda vitamin ve besin alabilmek için meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmek önemli. Peki, Eylül ayında hangi sebze ve meyveleri tüketmeliyiz? İşte mutfaklarımızı şenlendirecek çeşitliliği bol ve sağlıklı olan Eylül ayı sebze ve meyveleri...

Eylül ayı sebzeleri

  • Mantar
  • Pazı
  • Mısır
  • Patlıcan
  • Kabak
  • Kırmızı biber
  • Dolmalık biber
  • Barbunya

Eylül ayı meyveleri

  • Mürdüm eriği
  • Kavun
  • İncir
  • Üzüm
  • Fındık
  • Karpuz
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