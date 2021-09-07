PlayStation'ın PlayStation Now isimli oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan servisine Eylül 2021'de altı yeni oyun ekleniyor.

Bu ay eklenen oyunlar sayıca biraz fazla olsa da geçtiğimiz ay eklenen Red Dead Redemption 2 büyüklüğünde bir yapım bulunmuyor. Ancak yine de popüler ve başarılı oyunlar listede yer almış. Oyunlar şöyle:

Final Fantasy VII

Killing Floor 2

Moonlighter

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Tekken 7

Windbound

PlayStation Now şu anda ülkemizde erişime açık değil. Ancak geçtiğimiz aylarda PlayStation patronu Jim Ryan, PlayStation'ı geliştirmek büyütmek için öncelikli planlarının PlayStation Now'ı daha fazla insana sunmak olduğunu söylemişti.