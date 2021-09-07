Eylül ayında PlayStation Now'a eklenecek oyunlar belli oldu
PlayStation'ın aynı GeForce Now gibi oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan sistemi PlayStation Now'a Eylül 2021 tarihinde eklenecek oyunlar belli oldu.
07 Eylül 2021, Salı 09:01 Son Güncelleme:
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PlayStation'ın PlayStation Now isimli oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan servisine Eylül 2021'de altı yeni oyun ekleniyor.
Bu ay eklenen oyunlar sayıca biraz fazla olsa da geçtiğimiz ay eklenen Red Dead Redemption 2 büyüklüğünde bir yapım bulunmuyor. Ancak yine de popüler ve başarılı oyunlar listede yer almış. Oyunlar şöyle:
- Final Fantasy VII
- Killing Floor 2
- Moonlighter
- Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition
- Tekken 7
- Windbound
PlayStation Now şu anda ülkemizde erişime açık değil. Ancak geçtiğimiz aylarda PlayStation patronu Jim Ryan, PlayStation'ı geliştirmek büyütmek için öncelikli planlarının PlayStation Now'ı daha fazla insana sunmak olduğunu söylemişti.
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