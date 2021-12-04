Eylül ayında sigortalı çalışan sayısı 802 bin kişi arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam aktif sigortalı sayısı 2021 yılı ağustos ayında 23 milyon 988 bin iken, 802 bin kişi artarak aynı yılın eylül ayında 24 milyon 791 bin kişiye yükseldi. İl düzeyinde toplam aktif sigortalı sayısı, toplam içindeki payı en fazla olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa oldu ve bu illerdeki sigortalılar toplam aktif sigortalıların yüzde 42,6’sını oluşturuyor. Sigortalı/İl Nüfus oranına göre, sırasıyla İstanbul yüzde 38,3, Tekirdağ yüzde 37,9, Muğla yüzde 37,8 ve Kocaeli yüzde 37,7 ile en fazla sigortalı çalışanın olduğu ilk dört il sıralamasında yer aldı.

2021 yılı ağustos ayında 22 milyon 153 bin kişi olan zorunlu sigortalı sayısı, 2021 yılı eylül ayında 259 bin kişi artarak 22 milyon 412 bin kişiye ulaştı. 2021 eylül ayında zorunlu sigortalı sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,4 milyon kişi yükseldi.

4/A kapsamında sigortalı çalışan sayısı 2020 yılı eylül ayında 14 milyon 998 bin kişi iken, 2021 yılı eylül ayında 1 milyon 276 bin kişi artarak, 16 milyon 275 bin kişiye, 4/ B kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı 2020 yılı eylül ayında 2 milyon 859 bin kişi iken, 2021 yılı eylül ayında 142 bin kişi artarak 3 milyon 1 bin kişiye, 4/C kapsamında çalışan zorunlu sigortalı sayısı ise 2020 yılı eylül ayında 3 milyon 112 bin kişi iken, 2021 yılı eylül ayında 23 bin kişi artarak, 3 milyon 135 bin kişiye yükseldi.

2021 yılı ağustos ayında toplam aktif sigortalı sayısı 802 bin kişi artarken buna karşılık sosyal güvenlik sisteminden aylık veya gelir alanların sayısı ise dosya bazında 28 bin kişi arttı. 2021 yılı ağustos ayında pasif sigortalı 13 milyon 535 kişi iken, 13 milyon 562 bin kişiye yükseldi. Buna bağlı olarak geçen ay 1,88 olan Aktif/pasif oranı bu ay 1,94 olarak gerçekleşti. Pasif sigortalı/İl Nüfus oranına bakıldığında pasif sigortalı en çok yaşadığı ilk üç il sırası ile 27,8 ile Zonguldak, yüzde 25,7 ile Sinop, yüzde 24,9 Bartın oldu.