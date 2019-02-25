Eylül Öztürk anne oldu

2017 yılında Kenan Özkan ile evlenen oyuncu Eylül Öztürk, Amerika'da doğum yaptı. Çift oğullarına Alex adını verdi.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Çift, bebeklerini doğar doğmaz sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerinin merakını giderdi.





EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Annesi öğretmen olan Eylül Öztürk ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu. AnnesiBelçika'ya öğretmen olarak gönderilince ortaokulu Belçika'da okudu. Bu sayede Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi. Bu sırada da Belçika'nın yerel bir tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı.

Türkiye'ye döndüklerinde İstanbul Adnan MenderesAnadolu Lisesi'ni kazandı. Bu okulun yabancı dil bölümü açılmayınca geçici olarak Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne transfer oldu ve lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı.

İstanbul ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı bölümünü kazanarak burada okurken de müzik ve oyunculuk hayatına devam etti, bir çok grupla solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı.

Bir dönem yolcu uçaklarında hosteslik yaptı. Sonrasında yine hizmet sektöründe kalabileceği ve seyahat edebileceği bir iş arayışına girdi . Dünya çapında geçerliliği olan sertifikalar aldı, eğitimlere katıldı şimdi özel bir şirkette çalışmaktadır.

Radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi. 2014 yılının başında Knorr Çabuk Çorba'nın sosyal medya ve televizyon ekranlarındaki reklamlarında oynadı.

Sosyal medya ile tanışması ile beraber çektiği kısa videolar ile yüzbinlerce kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Twitter'ın video uygulaması Vine ile yaptığı paylaşımları Memeli Mestan rumuzu ile yaparak tanındı. Eylül Öztürk'ün 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle Vine'da toplam 735 videosu bulunmaktadır.

2014 yılı başlarında, Beyazıt Öztürk'ün uzun yıllardır sürdürdüğü Beyaz Show isimli talk show programına, daha önce 3+1 olarak yayınlanmış ve ardından adı 3 Adam olarak değişen programın sunucuları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç veİbrahim Büyükak için yazdığı "3 Adam" isimli parçası ile konuk oldu.

2014 yılı son çeyreğinde TRT televizyon kanalında yayınlanan Üstün Dökmenile Yaşama Yerleşmek adlı programda oyunculuk yaptı.

24 Ocak 2015 Cumartesi akşamı Star tv'de başlayan ve sunuculuğunu Murat Başoğlu'nun yaptığı jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim'in olduğu "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katılmıştır. Diğer yarışmacılar; Posta Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve 'Aşk Doktoru' Mehmet Coşkundeniz, Çocuklar Duymasın dizisinin patronu oyuncu Demet Tuncer, VINE fenomeni (Memeli Mestan) Eylül Öztürk, Bir Demet Tiyatro'nun Asuman'ı oyuncu Deniz Özerman, 2013 yılı Türkiye 2. Güzeli Berrin Keklikler, Sunucu ve oyuncu Hakan Ka, oyuncu Özgür Özberk, Mandıra Filozofu'nun Şükrü'sü oyuncu Eser Eyüboğlu olmuştur.