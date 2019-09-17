Eylül Öztürk de katıldı... "Çok Sevdim Yalan Oldu"
Eylül Öztürk, son günlerde popüler olan “ Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısına video çekti
Eylül Öztürk, anne olmadan önce çektiği eğlenceli videolar ile tanınıyordu. Başarılı isim anne olduktan sonra oğluyla birlikte video çekmeye başladı.
Öztürk, dünya tatlısı oğluyla “Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısına video çekti.
"ANLATMAYA GEREK YOK"
“Ufak yaşlardan beri piyano eğitimi almakta olan Alex geleceğin parlak müzisyenlerinden olabilir. Görüyorsunuz şırıl şırıl, anlatmaya gerek yok.” notunu düştü.