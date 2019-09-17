Eylül Öztürk de katıldı... "Çok Sevdim Yalan Oldu"

Eylül Öztürk de katıldı... "Çok Sevdim Yalan Oldu" Eylül Öztürk, son günlerde popüler olan “ Çok Sevdim Yalan Oldu” şarkısına video çekti