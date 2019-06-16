Eylül Öztürk: Hep ünlü olmak istedim

■Şarkı söylüyorsun, filmlerde oynuyorsun, şimdi de Kanal D’de program yapıyorsun,ama biz seni bir sosyal medya fenomeni olarak tanıdık. Her şey nasıl başladı?

Ben aslında hostestim. Sekiz yıl kadar.En son uçuş kariyerim özel jetlerdeydi. Kaptanlar odalarına çekilip istirahat ettiği sırada ben de can sıkıntısından küçük Vine’ler çekiyordum. Sosyal medyada dikkat çekti. Her halde insanlar “Bu kız kim? Sürekli özel jetlerle seyahat ediyor”dediler.

■ Hostes olduğunu paylaşmıyor muydun?

Hayır ama zaten bu kadar ses getireceğini düşünmüyordum. Kendimi eğlendiriyordum.

■ Sonra?

İşin büyüdüğünü fark edince madem böyle bir durum var kendimi daha da geliştirmeliyim dedim. Sürekli okuyordum. Bir süre sonra ikisini bir arada yürütmek zorlaştı. Uçuşu bıraktım ve tamamen sosyal medyaya kanalize oldum.

■ Ünlü olma takıntın var mıydı?

Hep isterdim tabii,kim istemez! Ama özel olarak ünlü olayım diye çabalamadım.

■ Sesin de çok güzel...

Teşekkür ederim. Üniversite yıllarında harçlığımı kazanmak için mekanlarda sahneye çıkıyordum. Ama günün sonunda“ Bugün mekan dolmadı”deyip paramızı vermiyorlardı. Bir süre sonra yıldım ve bıraktım. Ama farkında olmadan büyük bir fırsatı kaçırmışım.

MODEL GRUBUNUN SOLİSTLİĞİ TEKLİF EDİLMİŞTİ

■ Neydi o fırsat?

Bir gün kuzenim aradı.“Eylül, bir grup var, vokal arıyorlar. Albümleri çıkacak”dedi. Ama ben o kadar yılmıştım ki artık, “Eminim öyledir”deyip üzerinde durmadım. Bir süre sonra o grup ‘Model Grubu’ olarak albümünü çıkardı. Tam yüzüp kuyruğuna gelmişim meğer ama kısmet.

■ Instagram’da iki milyondan fazla insan seni niye takip ediyor sence?

Ben sabah yataktan kalktığım gibi de kendimi çekip koyuyorum. Üzgünsem onu da paylaşıyorum. İnsanlar benim hayatımın tüm evrelerine şahit oldular. Resmen Instagram’da büyüdüm. Orada evlendim, çocuk yaptım…

■ Çok sıkı takip edip oradan nefretini boşaltanlar var bir de.

Sosyal medya herkese eşit imkanlar sundu. Herkesin bir cep telefonu vardı ama bazıları farklılık yaratabildi. Ve yaptıkları şey sayesinde hem ünlü olup hem de konforlu bir hayat yaşamaya başladılar. Maddiyatla ilgili konular insanların çok sinirine dokunuyor. “Ben neden yapamıyorum?” hissi sanırım. Çünkü ettikleri hakaretler hep parayla ilgili. Bu yüzden kıskanıyorlar. Çünkü kendi hayatlarından mutsuzlar.

■ “Parmağımı şıklatsam ardımdan gelirler”dediğin kitlene kadar?

Her zaman yardım etmeye, birlik olmaya hazır ciddi bir kitlem var. Daha geçtiğimiz günlerde hasta bir çocuğun tedavisi için 200 bin lira gerekiyordu. Gece paylaştım, sonra uyuyakalmışım. Sabah gördüğüme inanamadım. Biz 200 bin için çağrı yaptık, 400 bine yakın bir para toplanmıştı.

INSTAGRAM KURALLARINA GÖRE HAREKET ETMİYORUM

■ Fenomen gibi yaşamak diye bir şey var mı?

Herkes sabah nasıl kalkıp işine gidiyorsa ben de kendi işlerimi yapıyorum.Çoğunlukla evdeyim zaten,şimdi bir de Alex’im var. Onunla ilgileniyorum.

■ Bir sosyal medya fenomeni parayı nereden kazanır?

İçeriğine göre değişir. Ben reklamlardan ve televizyon programımdan kazanıyorum.

■ Hakkında yazılanları takip ediyor musun?

Kendi profilimdeki yorumları okumaya çalışıyorum ama magazin sitelerine de direkt hakarete varan yorumlar oluyor.O yüzden onları kesinlikle okumuyorum.

NEFRETTEN BESLENMİYORUM

■ Bazıları eleştiriden de mutlu oluyor?

Yapıcı eleştiriye varım. Ama hakarete varan,nefret kusmaya varan yorumlara hayır. Ben nefretten beslenmiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili devam eden bir davam var. Çocuğum üzerinden bana hakaret etmeye, beni o şekilde yaralamaya çalışan herkese de üşenmeyip dava açacağım.

■ “Takipçi kazanmak için çocuğunu da alet ediyor” diyenlere cevabın ne?

Bir anne bana akıl verebilir, hiç itirazım yok. Ama çocuğunu alet ediyor diyenler orada bir duracak. Ben çocuğumdan önce de vardım, evliliğimden önce de vardım,şimdi de varım. Hiçbir reklam içerikli paylaşımım yok Alex’le ilgili. Olmayacak da!

ÇOCUĞUMUN POPOSUNU PAYLAŞMAM

■ Senin mahremiyet sınırın ne?

Alex’i duş alırken çekip koymam. Poposunu koymam. Onu küçük düşüreceğine inandığım bir paylaşım asla yapmam.

■ Yaptığın paylaşımlarda ciddi sosyal eleştiri var. Seni yönlendiren bir ekibin var mı?

Tamamen kendi deneyimlerim üzerinden yaptığım gözlemler. Ben de herkes gibi ergenliğimde ve sonrasında büyük hatalar yaptım. Toplumun dayattığı yanlış fikirlerden etkilenerek kendimi mutsuz ettim. Dolayısıyla sosyal medyamı deneyimlerimi başkalarına öğretmek adına da kullanıyorum.

■ Peki“Ben de sosyal medya fenomeni olmak istiyorum”diyen birine önerin ne?

Sadece ne konuda öne çıkmak istiyorlarsa yaptıkları şeyi özenle yapsın. Bir fotoğraf paylaşacaklarsa bu iç açıcı ve doğru çekilmiş bir fotoğraf olsun mesela. Ama fenomen olmanın bir sırrı gerçekten yok.

SADECE BEN OLDUĞUM İÇİN TAKİP EDİLİYORUM

■ Dikkat ettiğin hiçbir Instagram kuralı yok mu?

İnan yok. Yani hiçbir zaman “Şunu yaparsam daha çok dikkat çekerim” stratejileri gütmedim. Bu kendiliğinden oldu, ben olduğum için oldu. Onun için de ekstra efor sarf etmem gerekmiyor. Çünkü ben benim zaten.

■ Eşin Kenan Özkan ile yaptığın paylaşımlar da çok komik. Onu bazen isyan ettirdiğin oluyor mu?

Olmaz mı! Tabii oluyor ama öyle zamanlarda dahil olmuyor zaten. Canı katılmak istemiyorsa ya da işi varsa “Benim zaten işim var” deyip kaçıyor.

■ Gerçekten göründüğünüz kadar eğleniyor musunuz?

Kenan hep der ki “Ben eğlenilecek kadınla evlendim. Herkese bunu tavsiye ediyorum.” Biz çok eğleniyoruz. Ve birbirimizin yanında tamamen olduğumuz gibiyiz. Aramızda en küçük sır, duvar yok. Bu da bir ilişkide büyük bir konfor. Hatta şimdi karavan almaya karar verdik. Bakalım bizi karavanlı hayatta nasıl maceralar bekliyor. Tüm yaz Ege’yi karavanla gezeceğiz. Ardından belki yurt dışına doğru devam ederiz.

■ Hamileyken Kenan Bey’i dört kez evden kovdun mu gerçekten?

Kovdum! Valla hamileyken inanılmaz boşluğa düştüm. Hormonlarım alt üst olmuştu. Ben öncesinde panik atak hastasıydım. Yıllarca anti depresan kullandım. Hamilelikle panik atağım küt diye geçti, haliyle ilaçları da küt diye bıraktım. O yüzden ilk üç ayım fenaydı. Ama o süreçte medyanın ne kadar acımasız olduğunu da görmüş oldum. Tamamen bir ‘kız tribi’yle bir gün Kenan’ın fotoğraflarını sildim. Her yerde boşanıyorlar diye haber çıktı. Yahu ne alakası var. Sadece hamileydim işte ve ne yapacağımı şaşırmış durumdaydım.

OYA ÇINAR