Eylül Yağlıkara cinayetinde sanığın annesi hapisten nasıl kurtuldu?

Türkiye’yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinde, ilk derece mahkemesince oğlu olan sanık Uğur Koçyiğit’e, “yardım etmek” ve küçük kızı, “hürriyetinde yoksun bırakma” suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılan, ancak istinafta tüm suçlardan beraat ettirilen sanığın annesi Huriye Koçyiğit hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede, inandırıcı delil bulunamadığı belirtildi.

Ankara Polatlı’da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit, “ağırlaştırılmış müebbet” ve 42 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf mahkemesi tarafından da onanmıştı. Anne Huriye Koçyiğit de, “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 13 yıl dört ay, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise, iki yıl altı ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak karar, Ankara Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi’nden dönerek anne Koçyiğit tüm suçlarda beraat etmişti. Kararın gerekçesi de geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Gerekçede, suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde anne Koçyiğit’in sanığa yardım ettiğine ilişkin görgü ve bilgi içeren bir tanık beyanı bulunmadığı belirtildi. Gerekçede, iletişim tespit tutanakları içeriklerinin de yorum ve kanaatten oluşan konuşmalardan ibaret olduğu, doğrudan görgü ve bilgiye dayanmadığı ifade edildi. Sanık Uğur Koçyiğit’in telefonunun olay günü saat 12.59’da Uzunbeyli Köyü’nden sinyal verdiği, bu saatten sonra küçük Eylül’ün kaybolduğunun anlaşıldığı aktarılan gerekçede, aynı gün saat 15.01’e kadar sanığın baz bilgisinin yine Uzunbeyli olduğu dikkate alındığında, anne Koçyiğit’in sanığın eylemlerini gerçekleştirdikten sonra mahalleye döndüğü yönünde kanaat oluştuğu kaydedildi.

ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Beraat kararını üst mahkemeye taşıyan Yağlıkara ailesi avukatları ise, itiraz dilekçesinde, Eylül’ün kaybolmasının ardından yapılan arama faaliyetleri sırasında tanıkların, sanıkların evinde köpeklerle arama yapılacağının söylenmesinin ardından, anne Koçyiğit’in telaşlanarak eve gittiği beyanlarına yer verildi. Ayrıca anne Koçyiğit’in ifadeler sırasında özellikle oğlunun evden çıkmadığını belirterek onu himaye etmeye çalıştığı kaydedildi. Dilekçede, anne Koçyiğit’in oğlu ile saat 13.20 ve devamındaki telefon görüşmelerini açıklayamadığı belirtilirken, ikilinin savunmalarında birbiriyle çelişkiye düşen ifadeleri olduğu dile getirildi.