Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ölümüyle ilgili yargılanan sanık Uğur Koçyiğit’e ağırlaştırılmış müebbet ve 42 yıl hapis cezası verildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli mahallesinde 2018 yılında kaybolan ve 1 hafta sonra cesedi toprağa gömülü bulunan Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanık Uğur Koçyiğit'e 'kastan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' suçundan 12 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası verildi. Uğur Koçyiğit'in annesi tutuksuz sanık Huriye Koçyiğit'e oğluna 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından yardım ettiği gerekçesiyle 15 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

#Olayıngeçmişi

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulundu. Eylül Yağlıkara'nın cesedi bir elektrik direğinin altına gömülü halde bulundu. Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına katılmıştı. Eylül Yağlıkara'nın annesi Şerife Yağlıkara, sanık avukatlarının tahliye taleplerine 'Başka Eylül'leri de mi öldürsün' diyerek tepki gösterdi. Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, uzun süre Eylül'ü bulmak için arama çalışmalarına da katılmıştı



