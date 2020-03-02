İstanbul Avcılar'da ilkokul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü Hüseyin Y. tahliye edildi. Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada servis şoförü Hüseyin Y. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığa 5 yıl hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulu'nda geçtiğimiz yıl kasım ayında meydana gelen kazada, Hüseyin Y. 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olmuştu.

#Olayıngeçmişi

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralanmıştı.

Öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazanın ardından servis şoförü gözaltına alınmış, kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verilmişti.

Kaymakamlık'tan yapılan açıklamada ise, 'Kaymakamlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır' denilmişti.

DHA



