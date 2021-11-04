Sultan Avcı eşini 2021 yılının ocak ayında kanserden kaybetti. Temmuz ayında kirası daha ucuz diye çocuklarıyla birlikte Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak’ta kiraladığı bir eve taşındı.









1 Ağustos akşamı oturdukları sokakta düğün vardı. 8 yaşındaki oğlu Eymen peş peşe patlayan silahlarla çenesinden vuruldu. Annesinin çığlıklarına komşuları da koştu. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, hastaneye kaldırılan Eymen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler katili bulmak için adeta iğneyle kuyu kazdı. Silahı ateşleyen kişinin damadın ağabeyi Hatip Turan olduğu tespit edildi. Halı yıkama işiyle uğraşan Turan’ın poliste 6 suç kaydı vardı ve olaydan sonra otomobiliyle kaçarken kameralara yakalanmıştı.

TABANCA DA BULUNDU

Polisler Eymen’in ölümünden tam 4 ay sonra Turan’ı, Zeytinburnu’nda gözaltına aldı. Yapılan üst aramasında, bulundurma ruhsatlı tabanca taşıdığı ortaya çıktı. Eymen’i de bu silahla öldürmüştü.

Eymen’i kendi çocukları belleyen ve annesinin acılarına ortak olan polisler, gözaltının ardından hemen Eymen’in annesi Sultan Avcı’yı aradı ve “Müjde, katili bulduk” dedi. Tutuklanan Hatip Turan ifadesinde “Birini öldürmek gibi bir kastım yoktu” dedi.



