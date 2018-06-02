Eypio: Ülke sustu rap patladı

Işıl CİNMEN

isil.cinmen@posta.com.tr

Fotoğraf: Paşa GÜVEN

Eypio. Yani Apo. Aslında Abdurrahim Akça.

Sibel Can’ın, Mustafa Sandal’ın düet yapmak için peşine düştüğü rapçi.

‘Çukur’un efsane şarkısı ‘Gömün Beni Çukura’nın yaratıcısı.

Onu kitleler halinde tanımamızı sağlayan şarkısı ‘Günah Benim Suç Benim’ Youtube’da 227 milyon 500 bin!!! kez tıklandı. Öyle hormon falan da yok bu tıklarda. Murat 131 de bangır bangır onu çaldı, Porsche da tam gaz açtı. Altın Kelebek’te En İyi Çıkış Yapan Solist Ödülü’nü kaptı.

15 yıllık rapçi Eypio, birkaç ayda sokaklarda yolu kesilip sevgi gösterilerine maruz kalan ‘ünlü rapçi’ye dönüştü. ‘Çukur’ sonrası ise kendini ülkenin eski starlarıyla yarı arabesk yarı rap düetler yaparken buldu; şimdi –bence– nesiller ve tarzlar arasında köprü kuruyorlar.

Bu köprünün bir tarafı 90’ları bilmeyen ama Eypio’yu dilinden düşürmeyen Z kuşağına, diğer tarafı Sibel Can’dan bugüne gelemeyen X’lere bağlanıyor. O yüzden de hayli renkli, pek anlamlı, çokça ‘biz’den oluyor.

Rap’e devam Türkiye!

Milyonlarca kişi şarkılarını ezberledi ama hakkında hâlâ fazla şey bilmiyoruz. Nasıl başladı hayat?

Bizimkiler Afgan Türkmeni. Afganistan'dan 1980'de göç edip Konya'ya yerleşmişler. Orada evlenmişler, 1983’te de ben doğmuşum. Beş kardeşiz, en büyük benim. Sonra İstanbul Zeytinburnu zamanları… 10 yaşında yatılı Kuran kursuna başladım.

Neden?

E ne yapacaktım, baleye mi gidecektim? Bizim orada herkes Kuran kursuna giderdi.

Okul?

Sonra okula geçtim ama başarılı bir öğrenci değildim. Ergenlik, serserilik… 15 yaşında liseden atıldım. Ki>

RAPÇİ EZHEL