Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “EYT çıkacak mı?” “3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?” “Asgari ücret ne kadar olacak?” gibi milyonları ilgilendiren sorulara yönelik olarak hükümete verdiği desteği dile getirdi…

BAHÇELİDEN, EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, son zamanlarda vatandaşların büyük bir kesimini ilgilendiren konularla ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli konuşmasında, “Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır. 3600 ek gösterge konusunda hükümete her desteği vereceğiz. İnsanlarımızın haklı taleplerini karşılamak hepimizin zorunluluğundadır. Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır.” İfadelerini kullandı.

EYT ÇIKACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığın EYT’liler ile ilgili çalışması hakkında açıklama yaptı. Konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı da ilgilendiren boyutu olduğunu ifade eden Bilgin, “Takdir edersiniz ki, karar aşamasına gelince kamuoyuyla bunları paylaşıyoruz. Şu anda önümüzde en başta asgari ücret var, onu çalışıyoruz, 3600’ü çalışıyoruz. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bittikten sonra, başka bakanlıklarla, özellikle ekonomi bakanımızı çok ilgilendiriyor, devlet personeli ilgilendiriyor, bir araya gelip ondan sonra kamuoyuyla paylaşırız” ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında “Öğretmenlerimiz başta olmak üzere personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in bu konunun neticelendirilmesi hususunda gösterdiği gayretin yakın şahidiyiz.” dedi.