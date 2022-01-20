Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası için Hükûmet yetkilileri çalışmalarına devam ediyor. Konuya ilişkin çalışmada masaya yatırılan konular arasında ise düzenlemenin kimleri kapsayacağı, sigorta ve yaş şartları gibi ana maddeler yer alıyor. EYT ile ilgili son olarak AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu açıklama yapmış ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası olarak da bilinen yasa çalışmaları için tarih vermişti…

EYT ÇIKTI MI? NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası henüz çıkması. Yasaya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önceki günlerde yaptığı açıklamada, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla (Vedat Bilgin) beraber paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili en son Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."

2022 EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte yaşa takılanların kapsamının bugün için yaklaşık 5 milyon çalışanı bulduğu tahmin ediliyor.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999’da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile çalışanları emekli olabilmeleri için kadaınlara 58, erkeklere ise 60 yaş şartı getirildi.

Yasadan önce kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık gün sayısı ile 5 bin prim ödeme şartını doldurduğunda emekli olabiliyordu. Ancak çıkarılan yasa ile çalışanlar bu şartları karşılasa dahi emekli olabilmek için belirtilen yaşı beklemek durumunda kalıyor.



