EYT ile ilgili yeni gelişme! Canlı yayında duyurdu!

8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a, 5 bin prim gün sayısı da 7 bine yükseltildi. Emekli olmak için prim günü sayan yüzbinlerce çalışan bir anda emekli olma hayalinden uzaklaştı. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen bu kesim, geçen yıllar boyunca çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışırken, yaşanan yeni gelişme EYT’lilerde heyecana neden oldu. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı programda kesin bir dille “EYT çıkacak.” dedi.

CANLI YAYINDA İDDİALI EYT AÇIKLAMASI

EYT yasasına ilişkin çalışmalar daha önce defalarca dile getirilmiş ancak somut bir adım atılmamıştı. Diğer yandan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, katıldığı bir televizyon programında 2023 seçimlerinden önce EYT yasasının çıkacağını ifade etti.

EYT yasası hakkında iddialı açıklamalarda bulunan Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e giderken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Koç, bakanlıktan bazı kişilerle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı.

EYT YASASI ÇIKARSA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

EYT yasası ile konuya ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilirse, 1999 yılındaki 4447 sayılı Kanunun kabulünden önce işe giren ve şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar grubuna dahil olan kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartıyla eş güdümlü 5 bin prim gün ödeme koşulunu yerine getirerek emekli olma imkanı bulacak.

EYT yasasının yaklaşık 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere 6 milyon kişiyi direkt etkilemesi bekleniyor. Yasanın çıkması durumunda ilk faydalanacak çalışan sayısı ise 700 bin civarında.

FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

EYT sorunun çözümüne ilişkin gündeme getirilen formüller arasında Finlandiya modeli sık sık konuşuluyor.

Finlandiya modelinde, prim gün sayısı dolmuş ancak emekli olmak için yaş engeline takılanlar için farklı bir çözüm önerisi sunuluyor. Buna göre, emekli olmak isteyenlerin maaşından, eksik olan her bir yıl için belirli bir miktar kesiliyor.

Örneğin, emekli olmak için gerekli her eksik yıl için %2 eksik maaş ödeniyor. Emekli olmak için yaş şartını tamamlamaya 5 yıl eksiği bulunan bir vatandaş Finlandiya modeli ile yüzde 10 daha az bir maaş alarak emekli olabiliyor. Ancak bu model ile emekli olan kişi daha sonra prim ödeyerek emekli maaşını yükseltebiliyor.

EYT NEDİR?

Bugün Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak adlandırılan durum, 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile ortaya çıktı. Belirtilen kanunun kabulünden önce kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yeterli oluyordu.

Ancak hayata geçirilen kanun ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi.

1976 ile 1999 yılları arasında işe giriş yapanlara ‘kademeli yaş’ şartı getirilirdi, aynı zamanda 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008 tarihinden itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.

Uygulamanın hayata geçmesi ile emekli olmak için gün sayan yüzbinlerce kişi bir anda emeklilik hayalinden uzaklaşmış oldu. Kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” olarak bilinen bu çalışanlar, seslerini duyurabilmek için kendi derneklerini kurdu, siyasi partilerin kapılarını çaldı ve birçok eylem düzenledi. Talepleri kanun teklifiyle Meclis gündemine de geldi. Ancak şu ana kadar konunun çözülmesi adına bir düzenleme Meclis’ten geçmedi.