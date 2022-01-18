AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada, EYT’lilerle yapacakları çalışmanın müjdesini 2022 yılı içerisinde paylaşacaklarını ifade etti. Haber, emeklilerde yaşa takılanlarda heyecana neden oldu. Peki, EYT nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne?

EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

Kamuoyunda EYT veya emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen durum, emekli olmak için prim gün sayısını doldurmuş ancak 8 Eylül 1999’da yürürlüğe giren yasa ile ortaya çıkmıştır.

4447 sayılı yasa ile çalışanların emekli olması için aranan şartların yanı sıra bir de yaş şartı getirilmiştir.

Buna göre, bir çalışanın emekli olabilmesi için; sigortalılık gün sayısı erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl ve 5 bin prim ödeme günü şartlarının yanı sıra, kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş şartı getirildi.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara uyumlanması için de yaş şartı sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

Emeklilikte yaşa takılanların sayısının bugün için yaklaşık 5 milyon olduğu tahmin ediliyor.

OCAK 2022 EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARDA SON DURUM!

Emeklilikte yaşa takılanlar için Hükûmet tarafından çalışmaların sürdürüldüğü kamuoyu ile sık sık paylaşılıyor. En son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’ndan geldi.

Akbaşoğlu, “EYT’li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT’lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla (Vedat Bilgin) beraber paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz; bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini, daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ediyor ve ‘ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim’ şeklinde yaklaşımlarını ortaya koyuyor. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama (ek zam, 3600 ek gösterge vb.) çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz.”