EYT son dakika haberleri, emekli olmak için yasa çıkmasını bekleyenler için büyük önem taşıyor. 1999 yılında yürürlüğe giren yasa ile emekli olmak için sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanı sıra, çalışanlara bir de yaş şartı getirilmiş, emekli olmak için gün sayan pek çok kişi bir anda bu hayalinden uzaklaşmıştı. Son dönemlerde yapılan EYT çalışmaların ise binlerce çalışana yeniden emekli olma imkanı sunması bekleniyor…

EYT’DE BUGÜN SON DURUM NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ile ilgili çalışmalar devam ederken, geçtiğimiz hafta EYT ile ilgili platform ve federasyon temsilcileri TBMM’de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile görüştü.

Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen temaslarla EYT sorununun bu yıl içinde çözüleceği yönünde mesajlar alındığı belirtilirken, sorunun çözümüne ilişkin gündemde 5 formülün bulunduğu konuşuluyor. İşte, binlerce çalışan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT yasasına ilişkin formüller…

KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ

Masadaki ilk seçenek ‘kısmi emeklilik’ formülü. Buna göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3.600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor.

SİGORTA SÜRESİ FORMÜLÜ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; ikinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7.200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hâle geliyor.

KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU

Üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için ‘kesinti’ seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin; yıllık kesinti oranı yüzde 3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden yüzde 9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor.

GEÇİCİ KESİNTİLİ ALTERNATİF

EYT’liler için uygulanabileceği tartışılan modellerden biri de ‘kesintili emeklilik’ formülüne benziyor. Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken, kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında, daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son veriliyor.

PRİM TAMAMLAMA MODELİ

EYT dosyasındaki bir diğer formül ise ‘prim tamamlama’ olarak öne çıkıyor. Bu formüle göre, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5.000 ile 5.975 prim günü isteniyor. Bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkânı doğuyor. (Milliyet)

EYT ÇIKARSA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

EYT ile ilgili yaşanan bu gelişmeler emekli olmak için yasa çıkmasını bekleyen pek çok kişide heyecana neden oldu.

Yasanın çıkmasıyla birlikte, ne zaman emekli olacağını merak edenler için hem yaş hem cinsiyet hem de sigortalılık yılı ve prim ödeme günü farklı olan örnekleri bir araya getirdik. İşte, EYT örnek hesaplamaları…

ÖRNEK EMEKLİLİK HESAPLAMASI 1:

Yaş: 1978 Erkek

İşe giriş tarihi: 20.08.1997

Sigortalılık günü: 6.200

Emeklilik şartı: 25 yıl, 57 yaş ve 5.900 gün

Yıl şartı dolacağı için bu çalışan EYT’li olarak 20.08.2022’de emekli olabilir.

ÖRNEK EMEKLİLİK HESAPLAMASI 2:

Yaş: 1975 Kadın

İşe giriş tarihi: 20 Mayıs 1997

Sigortalılık günü: 5.000

Emeklilik şartı: 20 yıl, 53 yaş ve 5.900 gün

EYT yasası primi kapsarsa 900 gün tamamlayıp emekli olma imkanı bulunuyor.

ÖRNEK EMEKLİLİK HESAPLAMASI 3:

Yaş: 1972 Erkek

İşe giriş tarihi: 15 Haziran 1991

Sigortalılık günü: 7.500

Emeklilik şartı: 20 yıl, 53 yaş ve 5.900 gün

ETY düzenlemesinde prime bakılırsa hemen emekli olabilir.



