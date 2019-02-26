‘EYT yasası çıkıyor mu?’ ‘EYT’de son durum ne?’

Emeklilikte prim gün sayısını tamamlamış ancak yaş nedeniyle emekli olamayanlar TBMM’den gelecek haberi beliyor. Yaklaşık 700 bin EYT’li her mecrada sorunlarını dile getirmeye devam ediyor. İnternette sıklıkla ‘EYT’de son durum ne?’ ‘EYT ne zaman çıkacak?’ soruları merak ediliyor. İşte detaylar…

24 ŞUBAT – AKŞENER’DEN EYT’LİLERE DESTEK

İYİ Parti, ilçe belediye başkan adaylarını, Meral Akşener ve CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı toplantıyla tanıttı. Büyükçekmece, düzenlenen programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kurdukları CHP’nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte geldi. Programa İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan adayı olan oyuncu Emre Kınay ve Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan da katıldı.

"Mutfak yanıyor" diyen Akşener, "Ekonomiyi, EYT’yi, atanamayan öğretmenleri, memurların durumunu, pahalılaşan ürünleri, esnafın durumunu konuştukça bizlere kulak veren seçmenin kulağını tıkamak üzere ortaya atılmış bir bahanedir, beka meselesi." şeklinde konuştu.

23 ŞUBAT – BAKAN SELÇUK: “EYT GÜNDEMİMİZDE YOK”

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda ’Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

DESTİCİ: “EYT’LİLERİ HAKLI BULUYORUZ”

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13’üncü Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT’lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu: "Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şu anda, ’emeklilikte yaşa takılanlar’ diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10’una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz."