İtalya’da dört ay önce ailesi dahil 14 kişinin öldüğü teleferik kazasından sağ kurtulan tek kişi olan altı yaşındaki Eytan Biran ‘kaçırıldı.’ Eytan, kazadan sonra İtalya’da halası Aya Biran-Nirko’nun (41) yanında kalıyordu. Anne tarafından dedesi Shmulik Peleg, hafta sonu görüşmek için buluştuğu Eytan’ı özel uçakla İsrail’e götürdü. Zira, Eytan’ın velayetini teyzesi Gali Peleg istiyor.

VELAYET SAVAŞI

Peleg, “Biz Eytan’ı kaçırmadık. Evine getirdik. Ait olduğu kültürde büyümeli. Ablam da böyle isterdi. Son zamanlarda hakim kararı olmadan bize göstermiyorlar, bilgi vermiyorlardı” dedi.

İtalya emniyeti soruşturma başlattı. İsrail kökenli bir aileden olan Eytan, İtalya’da yaşıyordu. Halası, “Eytan İtalyanca konuşuyor. Buraya alışkın ve terapi görüyor. Burada kalmalı” diyor.



