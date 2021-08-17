İtalya’da mayıs ayında 14 kişiye mezar olan teleferik kazasında hayatta kalan tek kazazede olan Eytan Biran (6), halasının himayesinde yaşıyor. Annesi Tal Biran (26), babası Amit Biran (30), kardeşi Tom (2) ve anneannesi ile dedesini de kazada kaybeden Eytan, psikolojik yardım alıyor. İtalya’da doktor halası Aya Biran-Nirko (41) ve babaannesi ile kalan Eytan’ın İsrailli teyzesi Gali Peleg ise Eytan’ın ‘kaçırıldığını’ iddia ediyor. Peleg, Eytan’ın halasıyla hiçbir bağının olmadığını, halasının onu parka veya yemek yemeye çıkarmadığını, kısıtlı olarak görüşmelerine izin verdiğini söylüyor.

'KİMLİĞİNİ UNUTACAK'

Eytan’ın Yahudi geleneklerine göre İsrail’de yetişmesinin ablasının en büyük dileklerinden biri olduğunu savunuyor. İtalya’da bu kimliğini unutmasından korktuğunu söyleyen teyzesi, “Eytan benden ayrılırken hep ağlıyor. Onun yuvası biziz” diyerek dava açacağını söylüyor. Eytan’ın ailesi İtalya’da baba Biran’ın görevi nedeniyle bulunuyordu. Bu nedenle Eytan da İtalyan ve Katolik geleneklere sahip bir okula yazdırılmıştı. Halası Biran-Niko ise “Eytan çok iyi derecede İtalyanca konuşuyor. Okulu ve arkadaşları burada. İtalya’yı evi gibi görüyor. Buradan koparmak onu daha kötü etkiler, yanımda güvende” diyor.

14 kişinin öldüğü teleferik kazası sonrası üç kişi ihmalden tutuklanmıştı.