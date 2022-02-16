Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa tasarısı gündemde. Prim gün sayısını doldurup emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu yasada. Merak edilen başlıklar arasında kimlerin faydalanabileceği ve şartlarının ne olacağı bulunuyor. Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu da bugünkü köşesinde bu konuyla ilgili gelen bir soruyu cevapladı.

İşte yazının o bölümü:

Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?

Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027’de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak). EYT yasasının; 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 yıl arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak için aranan şartlardan, sigortalılık süresi ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.

YASAYA GÖRE DEĞİŞECEK

Emekli olmak için aranan şartlardan prim şartını sağlamanıza rağmen sigortalılık süresi koşulunu sağlamadığınızdan, EYT yasasının beklendiği gibi çıkması halinde, yasadan yararlanıp yararlanamayacağınız yasanın yürürlüğe konacağı tarihe göre değişir. Şayet EYT yasası 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 15 Mart 2023’den önce çıkarsa yararlanamazsınız, bu tarihten sonra çıkarsa yararlanırsınız. Ancak ortada henüz kamuoyuyla paylaşılmış bir yasa tasarısı yok. Yani EYT yasanın esasları belli değil. Yasa tasarısının ortaya çıkmasını bekleyip gördükten sonra daha doğru bilgi verilebilir.