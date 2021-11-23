EYT’de son durum 23 Kasım 2021: EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu 1999 yılından bu yana gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte, asgari ücret görüşmeleri, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte 3600 ek gösterge gibi konular ekonomi gündeminin ana maddeleri arasında yer alıyor. Tüm bu konularla birlikte emekli olmak için yaşının gelmesini bekleyenler de EYT’nin çıkıp çıkmayacağına ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Peki, EYT’de son durum ne?

EYT NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasanın yürürlüğe konulmasıyla gündeme geldi. Çıkarılan yasa ile erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl olarak belirlenen emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme şartlarının yanına bir de kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş şartı getirildi.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

EYT’DE SON DURUM 23 KASIM 2021

EYT olarak bilinen sigortalılık süresini ve prim ödemelerini tamamlayan ancak emekli olmak için yaşlarının gelmesini bekleyen milyonlarca çalışan yaklaşık 22 yıldır konuya ilişkin bir düzenleme gelmesini bekliyor. Kendi aralarında dernekler kuran ve seslerini duyurmak için birçok girişimde bulunan EYT’ler yaşanan son gelişmeleri de anlık olarak takip ediyor. Son alarak yapılan açıklamada ise 'Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.' denildi. İşte detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere yönelik bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu ifade edildi ve "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı. Gündemde EYT çalışması yer almazken, düzenlemenin ne zaman ele alınacağı da henüz belli değil.” denildi.

EYT ÇIKACAK MI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan haberlere yönelik bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu işaret edilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.