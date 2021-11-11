Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Malum basına da yansıyan 5 farklı formülden bahsediliyor. Bunlardan 3 tanesi yasa tasarılarıyla alakalı. Meclis’teki partiler teklif vermişti. EYT 1999 yılında çıkmış bir yasa ile mağduriyet oluşturulmuş bir emekçi topluluğudur.

"YAŞI BEKLEYEN EMEKLİ OLAMAYAN BİR HALK KİTLEMİZ VAR"

1999’dan önce sigortaya girdiğinizde her şey belliydi. 2001 yılında AYM’ye gönderildi. 2022’de son şeklini aldı. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir kanun işlemesi durumu oldu.

1976 yılından sonra sigortaya giren herkesi kapsar hale geldi. Geç emekli olmaya olanak sağlamış oldu bu yasa. Binlerce insanımız geç emekli olmak zorunda kaldı. Halen daha çalışmalarını tamamladığı halde yaşı bekleyen emekli olamayan bir halk kitlemiz var. 2018 yılından itibaren 3 yılı aşkın zamandır gündemde yasa teklifi var. Alt komisyonda reddedilerek geri gönderilmişti. İktidar partisinin böyle bir çalışma olduğu kulis bilgisine yansıdı çalışma bakanı da bunu teyit etmiş oldu.

ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

3600 ve asgari ücretin erken karşımıza çıkacağı EYT’nin biraz zaman alacağı söyleniyor. Toplumumuzun istediği 1999 yılında vatandaşımızın istikbalinin oynandığı yasanın kaldırılması isteniyor.

Sayın Cumhurbaşkanı kendisine iki yıl kadar önce çalışma yapılması talimatını vermişti. Yapılabilecek alternatif çözümler üretilmişti sürecin biraz daha uzaması akıllara şöyle bir soru işareti getiriyor. Acaba bu bir daraltma çalışması mı? 50 yaşındakinin altındaki hiç EYT’yi düşünmesin gibi söylemler yansıyor.

'AMAÇ HERKESE UYGUN BİR FORMÜL ÜRETMEK'

Mesele herkese bir formül üretmektir. Diğer kesimi görmemezlikten gelmek hukuk ve adalet mantığı içerisinde değildir. EYT 1999 yılı mağduriyeti oluşturan yasadan kaynaklıdır. Bu problemin ortadan kaldırılması doğru olacaktır. Burada bütçe konusu ortaya çıkıyor.